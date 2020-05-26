Все больше людей открывают для себя (вынужденно или нет) удаленную работу. Из-за этого даже далекие обычно от компьютеров и смартфонов люди учатся работать с приложениями, помогающими работать и общаться в период самоизоляции и карантина. Slack, Skype, и, конечно же, Zoom — его применяют даже для обучения детей. Но насколько он безопасен?
Число активных пользователей Zoom ежедневно росло на 67% с начала года. Да, в целом это прекрасно — платформа решает задачи работы, обучения и просто общения, которого нам порой так не хватает. Но с каждым днем все больше и больше людей используют Zoom: а значит, растут и риски. Чем больше людей — тем больше шансов для хакеров, "троллей" и просто неадекватных людей помешать вашей работе.
Как и на Facebook, политика конфиденциальности Zoom включает в себя право собирать, хранить и передавать данные третьим лицам (например, рекламодателям). В дополнение Zoom собирает данные с камеры и стенограммы чатов. Все эти данные могут стать добычей третьих лиц: так, еще летом 2019 года Zoom имел серьезную уязвимость в программном обеспечении, из-за которой миллионы видео пользователей оставались незащищенными, но быстро ее исправил.
Если вы проводите конференцию в Zoom, вам стоит следить за несколькими вещами.
По умолчанию она дает доступ любому человеку, поэтому не делитесь ею со всеми подряд. Также не раздавайте всем подряд свой личный идентификатор встречи, потому что благодаря ему в вашу конференцию можно зайти в любое время. Нелишним будет установить и пароль, чтобы в конференцию не смогли зайти случайные люди.
Для этого нажмите "Кто может поделиться?" и проверьте, что "Хост" — единственная нажатая кнопка.
Установите двухфакторную аутентификацию, удалите нежелательных или нарушающих правила приличия участников, отключите видео для участников и отключите приватный чат.
Также помните, что у вас есть возможность можете напрямую сообщать о нежелательных действиях, домогательствах и кибератаках в Zoom.
"Самым слабым звеном любой системы всегда был человек. Вспомним Трою и Троянского коня", — комментирует Амир Орад, эксперт по кибербезопасности и генеральный директор "Sisense".
Для дополнительной безопасности используйте Zoom в браузере вместо запуска приложения, рекомендует директор фонда "Electronic Frontier" Ева Гальперин.
"Это сокращает объем данных, отправляемых в компанию", — говорит она.
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Фото: app. ft.com
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