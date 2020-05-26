Как провести конференцию в Zoom, не рискуя безопасностью

Все больше людей открывают для себя (вынужденно или нет) удаленную работу. Из-за этого даже далекие обычно от компьютеров и смартфонов люди учатся работать с приложениями, помогающими работать и общаться в период самоизоляции и карантина. Slack, Skype, и, конечно же, Zoom — его применяют даже для обучения детей. Но насколько он безопасен?

Почему Zoom может быть опасен

Число активных пользователей Zoom ежедневно росло на 67% с начала года. Да, в целом это прекрасно — платформа решает задачи работы, обучения и просто общения, которого нам порой так не хватает. Но с каждым днем ​​все больше и больше людей используют Zoom: а значит, растут и риски. Чем больше людей — тем больше шансов для хакеров, "троллей" и просто неадекватных людей помешать вашей работе.

Как и на Facebook, политика конфиденциальности Zoom включает в себя право собирать, хранить и передавать данные третьим лицам (например, рекламодателям). В дополнение Zoom собирает данные с камеры и стенограммы чатов. Все эти данные могут стать добычей третьих лиц: так, еще летом 2019 года Zoom имел серьезную уязвимость в программном обеспечении, из-за которой миллионы видео пользователей оставались незащищенными, но быстро ее исправил.

Что стоит помнить при организации конференций

Если вы проводите конференцию в Zoom, вам стоит следить за несколькими вещами.

Будьте аккуратны с общей ссылкой.

По умолчанию она дает доступ любому человеку, поэтому не делитесь ею со всеми подряд. Также не раздавайте всем подряд свой личный идентификатор встречи, потому что благодаря ему в вашу конференцию можно зайти в любое время. Нелишним будет установить и пароль, чтобы в конференцию не смогли зайти случайные люди.

Управляйте общим экраном, гарантируя, что вы единственный человек, контролирующий собрание.

Для этого нажмите "Кто может поделиться?" и проверьте, что "Хост" — единственная нажатая кнопка.

Настройте конференцию заранее.

Установите двухфакторную аутентификацию, удалите нежелательных или нарушающих правила приличия участников, отключите видео для участников и отключите приватный чат.

Также помните, что у вас есть возможность можете напрямую сообщать о нежелательных действиях, домогательствах и кибератаках в Zoom.

"Самым слабым звеном любой системы всегда был человек. Вспомним Трою и Троянского коня", — комментирует Амир Орад, эксперт по кибербезопасности и генеральный директор "Sisense".

Для дополнительной безопасности используйте Zoom в браузере вместо запуска приложения, рекомендует директор фонда "Electronic Frontier" Ева Гальперин.

"Это сокращает объем данных, отправляемых в компанию", — говорит она.

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