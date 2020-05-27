Потерявшие работу ИП получат пособие по безработице

Индивидуальных предпринимателей России, потерявших бизнес из-за кризиса, поддержат. Им выплатят пособие по безработице.

По решению президента России Владимира Путина, размер пособия будет максимальным.

"Считаю правильным поддержать индивидуальных предпринимателей, которым пришлось прекратить свою деятельность после 1 марта этого года. Для них, согласен, нужно установить пособия по безработице также по верхней планке, а именно 12 130 рублей и выплачивать его также в течение трех месяцев", — заявил российский лидер.

За выплатой пособия предпринимателям нужно обратиться в центр занятости населения.

Ранее Владимир Путин поддержал продление максимальных выплат по безработице для тех, кто пострадал от кризиса, до 1 октября. А все размер минимального пособия временно увеличил в три раза — с полутора тысяч рублей до 4500 рублей.

Также всем россиянам, оставшимся без работы, полагаются выплаты на детей до 18 лет в размере трех тысяч рублей. Дата, когда человек потерял работу, роли не играет.