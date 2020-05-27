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Источник Правда.Ру

В России продлили выплаты по безработице

Общество

Потерявшие работу россияне будут получать выплаты по безработице до середины осени. Такое решение принял президент России.

Выплаты продлены до 1 октября.

"Учитывая сегодняшнее положение на рынке труда, согласен продлить на три месяца выплату пособий по безработице гражданам, которые в период после 1 марта утратили на него право в связи с истечением установленного срока. Такая мера, договоримся давайте об этом, будет действовать до 1 октября 2020 года", — заявил Владимир Путин.

Безработным нужно будет обратиться в службу занятости, чтобы им продолжили перечислять выплаты. Пока президент назвал дату до 1 октября, но потом будет "исходить из ситуации, которая будет складываться на рынке труда".

Напомним, что сейчас в России граждане, потерявшие работу из-за коронавируса и последовавших ограничений, получают максимальный размер в 12 130 рублей. Речь идет о тех, кто встал на учет в службу занятости после 1 марта.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в России могут начать страховать от безработицы. Минтруд готов рассмотреть возможность создания специального фонда, куда будут поступать отчисления от россиян.

владимир путин пособие по безработице

Минимальный размер пособия по безработице вырос в России

Общество

С 1 мая безработные России будут получать минимум 4500 рублей в месяц. Сумма выросла в три раза.

Решение принял президент России Владимир Путин.

владимир путин пособие по безработице

Омбудсмен призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет

Экономика

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова считает, что выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно нужно распространить и на подростков 16 и 17 лет.

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Пособие на детей получат все безработные России

Общество

Россияне, официально признанные безработными, получат пособие на детей. На каждого ребенка полагается по три тысячи рублей.

Решение принял президент России. Ранее такую меру поддержки ввели для поддержки тех, кто потерял работу из-за коронавируса. Теперь ее получат все, кто является безработным и стоит на рынке труда. Дата потери работы роли не играет.

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Почти 400 тыс. заявок на оказание услуг выполнили соцработники

Общество

Больше миллиона звонков приняли специалисты горячей линии по вопросам коронавирусу. Колл-центр работает уже два месяца.

Его открыли 23 марта в Москве, чтобы россияне смогли получить развернутые ответы на свои вопросы.

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Потерявшие работу ИП получат пособие по безработице

Экономика

Индивидуальных предпринимателей России, потерявших бизнес из-за кризиса, поддержат. Им выплатят пособие по безработице.

По решению президента России Владимира Путина, размер пособия будет максимальным.

владимир путин пособие по безработице индивидуальный предприниматель
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