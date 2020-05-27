Потерявшие работу россияне будут получать выплаты по безработице до середины осени. Такое решение принял президент России.
Выплаты продлены до 1 октября.
"Учитывая сегодняшнее положение на рынке труда, согласен продлить на три месяца выплату пособий по безработице гражданам, которые в период после 1 марта утратили на него право в связи с истечением установленного срока. Такая мера, договоримся давайте об этом, будет действовать до 1 октября 2020 года", — заявил Владимир Путин.
Безработным нужно будет обратиться в службу занятости, чтобы им продолжили перечислять выплаты. Пока президент назвал дату до 1 октября, но потом будет "исходить из ситуации, которая будет складываться на рынке труда".
Напомним, что сейчас в России граждане, потерявшие работу из-за коронавируса и последовавших ограничений, получают максимальный размер в 12 130 рублей. Речь идет о тех, кто встал на учет в службу занятости после 1 марта.
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Решение принял президент России Владимир Путин.
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Решение принял президент России. Ранее такую меру поддержки ввели для поддержки тех, кто потерял работу из-за коронавируса. Теперь ее получат все, кто является безработным и стоит на рынке труда. Дата потери работы роли не играет.
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