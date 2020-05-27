В России продлили выплаты по безработице

Потерявшие работу россияне будут получать выплаты по безработице до середины осени. Такое решение принял президент России.

Выплаты продлены до 1 октября.

"Учитывая сегодняшнее положение на рынке труда, согласен продлить на три месяца выплату пособий по безработице гражданам, которые в период после 1 марта утратили на него право в связи с истечением установленного срока. Такая мера, договоримся давайте об этом, будет действовать до 1 октября 2020 года", — заявил Владимир Путин.

Безработным нужно будет обратиться в службу занятости, чтобы им продолжили перечислять выплаты. Пока президент назвал дату до 1 октября, но потом будет "исходить из ситуации, которая будет складываться на рынке труда".

Напомним, что сейчас в России граждане, потерявшие работу из-за коронавируса и последовавших ограничений, получают максимальный размер в 12 130 рублей. Речь идет о тех, кто встал на учет в службу занятости после 1 марта.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в России могут начать страховать от безработицы. Минтруд готов рассмотреть возможность создания специального фонда, куда будут поступать отчисления от россиян.