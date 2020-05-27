В России могут начать страховать от безработицы

Минтруд готов рассмотреть вариант введения страхования от безработицы.
Правда, с одной оговоркой:
чиновники начнут разрабатывать систему такого страхования только после того, как будет достигнута договоренность между профсоюзами и работодателями.
Если страховка от безработицы в России появиться, то из зарплат граждан будут отчисляться взносы в специальный фонд, откуда потом, при потере работы, они смогут получать пособия.
Об этом сегодня сообщают "Известия" со ссылкой на источник в Минтруда.ведомство.
Соответствующий документ, отмечает издание, был направлен в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
По информации "Известий",
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