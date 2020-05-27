Пособие на детей получат все безработные России

Россияне, официально признанные безработными, получат пособие на детей. На каждого ребенка полагается по три тысячи рублей.

Решение принял президент России. Ранее такую меру поддержки ввели для поддержки тех, кто потерял работу из-за коронавируса. Теперь ее получат все, кто является безработным и стоит на рынке труда. Дата потери работы роли не играет.

"Это 3 тысячи рублей на ребенка в месяц. Согласен, давайте расширим применение этой меры, распространим ее и на тех родителей, которые сейчас имеют статус безработного, но потеряли работу до 1 марта текущего года. Они также должны получить по 3 тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Это справедливо, потому что ситуация на рынке труда ухудшилась, и конечно найти людям работу, даже если они потеряли её до 1 марта, очень сложно сегодня", — заявил Владимир Путин.

Стоит отметить, что 3000 рублей на каждого ребенка выплачиваются в течение трех месяцев — март, апрель и июнь. Те, кто обратится за ней сейчас, получат суммы за прошедшие месяцы. Для получения пособия необходимо сообщить своему куратору в службе занятости о наличии детей и предоставить в электронном виде свидетельство о рождении.

Ранее Владимир Путин сообщил о том, что безработные, потерявшие работу из-за коронавируса, будут получать максимальный размер пособия по безработице до 1 октября.