С 1 мая безработные России будут получать минимум 4500 рублей в месяц. Сумма выросла в три раза.
Решение принял президент России Владимир Путин.
"За помощью в службы занятости обращаются и граждане, у которых нет подтвержденного дохода, достаточного стажа по прежнему месту работы или они вовсе не были официально трудоустроены, такое, к сожалению, бывает. В этом случае предусмотрен минимальный размер пособия по безработице — 1,5 тысячи рублей. Ну, конечно же, этого мало, и я полностью с вами согласен, коллеги, такие люди сейчас также нуждаются в поддержке государства. Поэтому давайте с 1 мая текущего года, то есть задним числом, увеличим минимальное пособие по безработице втрое — до 4,5 тысяч рублей", — заявил глава государства.
Стоит отметить, что повышение временное. В таком объеме пособие по безработице россияне будут получать три месяца — май, июнь и июль.
Ранее президент заявил о том, что максимальный размер пособия по безработице те, кто потерял работу из-за коронавируса, будут получать до 1 октября.
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