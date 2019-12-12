На состоявшемся в Москве заседании СПЧ президент узнал много нового о том, как в регионах нарушается лесное законодательство. В том числе и при попустительстве местных властей.
Стенограмма заседания Совета появилась на сайте Кремля.
Собранные членом Совета Иваном Засурским данные о теневой торговле сибирской тайгой в Иркутской области, пожалуй, заслуживают отдельного внимания.
Как удалось выяснить президенту Ассоциации интернет-издателей, заведующему кафедрой новых медиа МГУ, нелегальные рубки и вывоз леса в Иркутской области "организован основательно и с размахом".
"Там, — рассказывает Засурский, — даже специальный "абонемент" имеется: плати 500 тысяч рублей — и вози контрабандой древесину, сколько хочешь, целый месяц".
Повнимательнее присмотреться к проблеме незаконных рубок в тайге комиссию СПЧ, работавшую летом в Иркутской области, заставили выявленные факты коррупции "в низовом звене".
"Мы ездили по всем "проблемным" районам Иркутской области (а их минувшим летом было немало: то тайга горела, то Тулун тонул — прим. "Правда.ру"), смотрели, где восстановление происходит, где пожары, где что, и, конечно, общались с простыми инспекторами, кто занимается лесным хозяйством. Говорят, абонемент на вывоз любого количества незаконно вырубленной древесины стоит 500 тысяч в месяц. То есть, в принципе, вы можете договориться с полицией, и у вас будет хоть с мигалкой эскорт, любое количество древесины — 500 тысяч в месяц", — рассказал Иван Засурский.
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