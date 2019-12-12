Месячный "абонемент" на вырубку Иркутской тайги стоит 500 тысяч рублей

На состоявшемся в Москве заседании СПЧ президент узнал много нового о том, как в регионах нарушается лесное законодательство. В том числе и при попустительстве местных властей.

Стенограмма заседания Совета появилась на сайте Кремля.

Собранные членом Совета Иваном Засурским данные о теневой торговле сибирской тайгой в Иркутской области, пожалуй, заслуживают отдельного внимания.

Как удалось выяснить президенту Ассоциации интернет-издателей, заведующему кафедрой новых медиа МГУ, нелегальные рубки и вывоз леса в Иркутской области "организован основательно и с размахом".

"Там, — рассказывает Засурский, — даже специальный "абонемент" имеется: плати 500 тысяч рублей — и вози контрабандой древесину, сколько хочешь, целый месяц".

Повнимательнее присмотреться к проблеме незаконных рубок в тайге комиссию СПЧ, работавшую летом в Иркутской области, заставили выявленные факты коррупции "в низовом звене".