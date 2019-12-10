Америка и Китай вряд ли заключат торговое соглашение на этой неделе

Учитывая тот факт, что чиновники США от торговли вносят последние детали в соглашение между Америкой, Мексикой и Канадой, можно предполагать, что сделка между Америкой и КНР завершится на текущей неделе, полагают эксперты South China Morning Post.

Как сообщило в минувший понедельник издание POLITICO, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер отправится Мексику во вторник, 10 декабря, чтобы завершить сделку, известную как USMCA. Это говорит о том, что время для заключения договора с КНР скоро завершается, пояснили источники с обеих сторон.