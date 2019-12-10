Учитывая тот факт, что чиновники США от торговли вносят последние детали в соглашение между Америкой, Мексикой и Канадой, можно предполагать, что сделка между Америкой и КНР завершится на текущей неделе, полагают эксперты South China Morning Post.
Как сообщило в минувший понедельник издание POLITICO, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер отправится Мексику во вторник, 10 декабря, чтобы завершить сделку, известную как USMCA. Это говорит о том, что время для заключения договора с КНР скоро завершается, пояснили источники с обеих сторон.
"Сделка, которая может быть заключена, должна быть с четкими условиями и детальной, и я не думаю, что ее заключат в течение нескольких дней до 15 декабря, — сказал Ши Иньхун, советник правительства Китая и глава Центра американских исследований в Китайском народном университете. — Китай вряд ли даст определенное обязательство по поводу того, сколько сельхозпродукции Америки он будет приобретать".
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