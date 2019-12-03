Россия получит деньги, которые в долг давал СССР

Соглашения об урегулировании финансовых обязательств подписали Москва и Исламабад.

Как следует из документа, Пакистан вернет 93 с половиной миллиарда долларов, которые ему "одолжил" Советский Союз. Деньги, согласно договору, переведут России в течение 90 дней.

Как стало известно ТАСС, финансовый спор между двумя странами длился более 30 лет. Взаимные претензии возникли еще в 80-х годах прошлого века, когда СССР закупал у Пакистана продукцию легкой промышленности. И вот, наконец, Сергей Сторчак, заместитель министра финансов России сумел, по-видимому, убедить пакистанского посла Кази Халилулла в необходимости начать, наконец, возвращать долги.

В истории современной России, являющейся правопреемницей СССР, это, пожалуй, первый случай, когда долг другой страны не оказывается "прощённым". Между тем, к своим обязательствам по долгам Союза, Москва относится более строго. И уже рассчиталась со всеми. Последний долг был выплачен в 2017 году. Тогда 125,2 млн долларов вернулись в казну Боснии и Герцоговины.

На сегодняшний день, по данным минфина, разным странам правительством РФ списано 140 миллиардов долгов.

"Последний" случай (о нем писала "Правда.ру") — 20 миллиардов, "подаренных" странам Африки. И, хотя Кремль объяснил, почему это было сделано, экономисты горестно подсчитали ущерб от широкого жеста.