Путин списал долги с африканских стран на 20 млрд долларов

Президент России Владимир Путин назвал сумму, которую РФ списала с долговых обязательств африканских стран. По его словам, Россия уменьшила долговое бремя стран Африки на 20 миллиардов долларов. Об этом российский лидер заявил в ходе своего выступления на форуме "Россия - Африка", который проходит в Сочи.

Владимир Путин пояснил, что у России есть своя определенная программа, по которой она проводит списание долго с африканских стран. Программа предполагает использование долговых средств для финансирования национальных проектов экономического роста. Ранее российский президент заявлял, что планирует списать весь долг Эфиопии (163,6 миллиона долларов) по схеме "долг в обмен на развитие".

Этот подход предполагает обмен долга на преференции российским компаниям вести разработку месторождений в стране, либо получать доступ к приоритетным областям экономики Эфиопии в приоритетном порядке.

Российская Федерация регулярно списывает долги другим странам. С 1991 года РФ списала своим партнерам более 140 миллиардов долларов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Россия списала долги африканским странам на сумму 20 миллиардов долларов. Об этом ещё в 2018 году говорил глава российского МИД Сергей Лавров.

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