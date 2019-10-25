Песков объяснил пользу от списания долгов странам Африки

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что благодаря списанию долгов странам Африки, Россия смогла открыть себе путь для работы своих компаний на этом континенте, сообщает РИА Новости.





По мнению Пескова, наличие долговое бремени тормозило сотрудничество между странами, так как из-за большой задолженности, согласно закону, компании не могли идти на какие-либо новые проекты.

По словам Пескова это были невозвратные долги. Теперь у российских компаний есть возможность работать и платить большие суммы налогов, которые будут поступать и в бюджет РФ.

Также он сообщил, что списание долгов было сделано уже давно, это не является результатом последних нескольких дней.

Еще в 1996 году Россия присоединилась к программе по облегчению долгового бремени стран Африки, созданной по инициативе Всемирного банка и МВФ. Тогда же в 2006 году было постановление правительства, и долги списали.

Ранее сообщалось, что общая сумма списанных Россией долгов странам Африки составила более $20 млрд.

Фото: pravda.ru