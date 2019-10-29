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Источник Правда.Ру

Экономисты подсчитали, на что хватило бы денег, "прощенных" Африке

Экономика » Финансы print

 На списанные Африке 20 миллиардов долларов Россия могла бы на протяжении целого года финансировать систему здравоохранения в регионах страны.

Такое мнение высказала экономист Наталья Зубаревич.

"Эта сумма (20 миллиардов долларов), если перевести ее в рубли, это все расходы бюджетов субъектов федерации, суммарно, на здравоохранение. За год. Так вот, мы лишились годового объема финансирования здравоохранения из бюджетов субъектов. Год — это не маленькая история", — отметила она в эфире "Эха Москвы".

С мнением эксперта солидарна и автор популярного блога "Адские бабки" Александра Баязитова. "Россия простила странам Африки 20 млрд долларов. Эта сумма — годовые ассигнования всех региональных бюджетов на здравоохранение. То есть, если для вас не найдется квоты на нужное лечение, или окажется, что запись к ближайшему специалисту только через месяц — можете успокаивать себя: может, хоть африканским детям стало лучше? На самом деле — нет. Африканские долги — это долги за поставку российского вооружения", — отметила она в последнем выпуске своего youtube-шоу.

Ранее, как рассказывала Правда. ру, Владимир Путин на саммите "Россия — Африка" рассказал о том, что за все время Россия списала более 20 миллиардов долларов долгов африканским странам. Путин также отметил, что совместно с африканскими странами Россия запустила несколько программ, которые предполагают направлять долговые средства на национальные проекты экономического роста. В Кремле объяснили это решение тем, что долги африканских государств, которые были списаны, тормозили сотрудничество с российскими компаниями. Подробнее читайте в материале Правды. ру.

Фото: Pixabay.com

 

Темы африка россия списала долг 20 миллиардов долларов
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