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Источник Правда.Ру

Жителям Дальнего Востока могут вернуть прежний пенсионный возраст

Экономика » Финансы print

Глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов заявил, что для жителей Дальневосточного федерального округа может быть возвращен прежний возраст выхода на пенсию. Данная мера может помочь снизить отток населения из этого региона.

По словам Харитонова, Дальний Восток — особая территория с суровым климатом. Чтобы люди приезжали сюда необходима особая мотивация, например, для жителей ДФО можно пересмотреть пенсионную систему.

К числу других причин оттока населения он отнес низкую зарплату, невысокую покупательную способность населения и низкую продолжительность жизни в округе.

Инициативу парламентария поддержали депутаты "Единой России".  Данный вопрос будет рассматриваться в Госдуме.

Если предложение будет одобрено, что жители Дальнего Востока будут уходить на пенсию  на пять лет раньше своих соотечественников в других регионах России.

Для этого нужно будет выделить из бюджета около 16,2 млрд рублей.

Сообщается, что депутат направил соответствующее предложение правительству и подготовил законопроект, который находится на стадии обсуждения.

Фото: twitter.com

Темы пенсия госдума пенсионеры дальний восток
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Жителям Дальнего Востока могут вернуть прежний пенсионный возраст
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