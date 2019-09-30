"Субъективная граница" бедности россиян оказалась выше официальной

Семья живет в бедности, если доход одного ее члена ниже 12,5 тыс. рублей. Так считают россияне, опрошенные социологами "Левада-центра". Субъективная граница бедности оказалась выше установленного властями порога бедности - прожиточного минимума (11,2 тыс. руб).

Согласно результатам опроса, для поддержания нормального уровня жизни семье в России необходим доход около 38 тысяч рублей на человека. При этом среднедушевой доход опрошенных оказался значительно ниже этой цифры и составил 16,8 тысячи рублей. Порядка 40 процентов участников исследования имеют ежемесячный доход ниже 12,5 тысячи рублей.

Доля россиян, получающих доход выше порога бедности, в 2019 году оказалась выше значения прошлого года (60 против 55%), уточняют в "Левада-центре".

Социологи отмечают, что снижение границы "нормального" уровня жизни в 2018 году могло стать следствием общего спада потребительских настроений во второй половине прошлого года, а рост в 2019 году - частичной компенсацией прошлогоднего падения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что за первый квартал текущего года число россиян, живущих за чертой бедности, увеличилось на 500 тысяч и достигло 21 миллиона человек. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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