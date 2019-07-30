Росстат: число живущих за чертой бедности россиян достигло 21 млн

За первый квартал текущего года число россиян, живущих за чертой бедности, увеличилось на 500 тысяч и достигло 21 миллиона человек. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Рост бедности в службе объяснили применением новой методики оценки денежных доходов населения, а также "увеличением показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен".

В начале минувшего года 13,9% россиян жили за чертой бедности (20,4 млн), в 2019 году этот показатель вырос до 14,3% - 20,9 млн. Речь идет о тех гражданах, доход которых не превышает величину прожиточного минимума - 10543 рублей.

Согласно официальным данным, прожиточный минимум в России увеличился на 7,2%, а индекс потребительских цен - на 5,2%. В Росстате подчеркивают, что рост уровня бедности носит сезонный характер. В первом квартале показатель всегда является максимальным, а в последним минимальным, поскольку работникам выплачивают годовые премии.