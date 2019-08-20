Правительство Российской Федерации внесло в Государственную думу новую версию закона о работе ломбардов в стране.
Законопроект опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Правительство РФ считает необходимым ввести ограничения по размеру предельного займа, увеличить минимальную стоимость вещи, предназначенной для продажи на торгах и провести перерегистрацию ломбардов в Центробанке по новым правилам.
Также власти предложили продлить разрешенное время работы ломбардов с 20:00 до 23:00.
Новые правила регистрации организаций в Центробанке Российской Федерации предполагают регламентировать саму процедуру допуска ломбардов на финансовый рынок. Предложено установить, что юридическое лицо приобретает статус ломбарда со дня внесения Центробанком сведений о нем в государственный реестр ломбардов. Утрачивает же статус ломбарда юридическое лицо со дня его исключения из реестра.
Сегодня же Центробанк формирует реестр ломбардов на основании данных Единого государственного реестра юридических лиц. С заявлением о ликвидации ломбарда сегодня ЦБ обращается в суд.
Нововведения же позволят ограничивать работу того или иного заведения без обращения в суд, с помощью исключения ломбарда из реестра.
Отметим, что по состоянию на 2 августа текущего года в Российской Федерации зарегистрировано 10485 ломбардов.
Ранее из Госдумы РФ отозвали законопроект о передаче банкам данных от сотовых операторов.
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