Госдума может разрешить демонстрацию нацистской символики с незначительными ограничениями

В России снова может стать законной демонстрация свастики — главной фашистской эмблемы.



Петербургские учителя приняли логотип бренда одежды за нацистскую символику / Новости от 11.12.2018 19:14

Соответствующий законопроект уже внесен в Государственную думу Российской Федерации.

В законопроекте сказано, что запрет на демонстрацию нацистской символики не будет распространяться на произведения науки, литературы, искусства и средства массовой информации. Демонстрировать свастику, однако, будет разрешено лишь в том случае, если в материале подвергается критике фашизм либо другая схожая идеология.

Напомним, что на сегодняшний день в России строго запрещена демонстрация не только свастики, но также и значков, вымпелов, нашивок, лозунгов или приветствий, так или иначе связанных с Третьим Рейхом.