Из Государственной думы Российской Федерации отозван законопроект, предлагавший наделить банки правом получить от операторов сотовой связи информацию о статусе обслуживания абонентов.
Соответствующее уведомление появилось сегодня в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Напомним, что речь в законопроекте шла как о лицах физических, так и юридических.
Если бы законопроект вступил в силу, то банки и прочие кредитные организации получили бы право запрашивать у операторов сотовой связи информацию о фактах замены их клиентами SIM-карт, фактах приостановления оказания услуг или, например, расторжения договора об оказании услуг.
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