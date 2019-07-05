В России появился новый вид мошенничества с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Об этом сообщается на официальном сайте Центрального банка.
Новый вид мошенничества вызван, указывают специалисты, несовершенством сценариев обработки переводов с карты на карту с использованием банкоматов.
Согласно предоставленной Центробанком информации, алгоритм преступления прост. Сначала в банкомате выбирается тип операции — перевод между физическими лицами и указывается номер карты получателя.
В этот момент банк инициирует операцию и направляет два авторизационных сообщения — банку-получателю и банку-отправителю. Банку-инициатору операции почти одновременно приходит одобрение от обоих этих банков.
Сразу же после этого выполняется фактический перевод. Сумма на карте получателя увеличивается, одновременно с этим удерживается и точно такая же сумма у отправителя.
Следом банкомат запрашивает подтверждения на списание комиссионных за операцию, но отправитель не дает согласия. Банк-инициатор в связи с этим отправляет сообщение о возврате в банк-отправитель и банк-получатель.
Таким образом, сообщает Центральный банк, средства получателем и выводятся.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что одним из самых распространенных способов обмана водителей является предложение "посторожить" авто.
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