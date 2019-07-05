Центробанк сообщил о новом виде мошенничества с банкоматом

В России появился новый вид мошенничества с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.

Об этом сообщается на официальном сайте Центрального банка.

Новый вид мошенничества вызван, указывают специалисты, несовершенством сценариев обработки переводов с карты на карту с использованием банкоматов.

Согласно предоставленной Центробанком информации, алгоритм преступления прост. Сначала в банкомате выбирается тип операции — перевод между физическими лицами и указывается номер карты получателя.

В этот момент банк инициирует операцию и направляет два авторизационных сообщения — банку-получателю и банку-отправителю. Банку-инициатору операции почти одновременно приходит одобрение от обоих этих банков.

Сразу же после этого выполняется фактический перевод. Сумма на карте получателя увеличивается, одновременно с этим удерживается и точно такая же сумма у отправителя.

Следом банкомат запрашивает подтверждения на списание комиссионных за операцию, но отправитель не дает согласия. Банк-инициатор в связи с этим отправляет сообщение о возврате в банк-отправитель и банк-получатель.

Таким образом, сообщает Центральный банк, средства получателем и выводятся.

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