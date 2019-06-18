Росстат: в мае цены на бензин выросли на 17,5%

Цены производителей на бензин для автомобилей в мае текущего года поднялись на 17,5%.



В России дорожает бензин: мнение экспертов / Новости от 30.05.2019 02:31

Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики.

Также, указывают специалисты, выросли цены на конденсат газовый стабильный — на 18%, а на нефтяные газы, не включенные в другие группировки — на 11,8%.

Пропан и бутан, отмечает Росстат, подорожал на 8,4%, битумы нефтяные строительные — на 5,7%, кокс нефтяной — на 5%, битумы нефтяные дорожные — на 4,5%, битумы нефтяные кровельные — на 3,7%.

В Федеральной службе государственной статистики также отметили, что рост цен на сырую нефть составил 4,5%.

Отметим, что в апреле текущего года рост цен производителей на бензин был значительно ниже — 0,2%.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Министерства энергетики Российской Федерации Александр Новак прогнозирует рост цен на бензин лишь в пределах инфляции.

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