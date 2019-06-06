Глава минэнергетики прогнозирует рост цен на бензин в пределах инфляции

Рост цен на бензин на российских автозаправочных станциях сохранится в пределах инфляции до конца текущего года.



Путин сравнил ситуацию с ценами на бензин в России...

Об этом в ходе Петербургского международного экономического форму заявил глава Министерства энергетики Российской Федерации Александр Новак.

В следующем году, отметил специалист, рост цен на топливо выше инфляции также не будет допущен.