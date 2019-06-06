Рост цен на бензин на российских автозаправочных станциях сохранится в пределах инфляции до конца текущего года.
Об этом в ходе Петербургского международного экономического форму заявил глава Министерства энергетики Российской Федерации Александр Новак.
В следующем году, отметил специалист, рост цен на топливо выше инфляции также не будет допущен.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба примерил вратарские перчатки.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила о подготовленной "стратегии по возвращению Крыма", которую Зеленский презентует в Брюсселе.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал представителей власти в нашей стране быть внимательнее к населению и перестать кормить чужие народы за русский счет в то время, как свой бедствует.