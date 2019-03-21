Росстат: средняя зарплата чиновников в регионах выросла на 12,2%

Средняя зарплата работников органов исполнительной власти в регионах России за минувший год выросла на 12,2% по сравнению с 2017 годом, составив приблизительно 65 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает агентство Росбалт со ссылкой на обзорный доклад Росстата.

Максимальная среднемесячная зарплата региональных чиновников была отмечена в Ямало-Ненецком автономном округе - 206 тысяч рублей. По сравнению с 2017 годом, месячный оклад местных чиновников вырос почти на 12%.

Высокие зарплаты отмечены в Тюменской области - 128 тысяч (рост на 10%), на Чукотке - 127 тысяч (уменьшение на 0,2%), в Хабаровском крае - 119 тысяч (рост на 7%), а также на Камчатке - 116 тысяч рублей (рост на 24%).

Минимум зафиксирован в Ингушетии - 26 тысяч (рост на 3%), Северной Осетии - 28 тысяч (рост на 1,4%), и в Калмыкии - 29 тысяч (рост на 0,6%).

В столице средняя зарплата чиновников в 2018 году составила 113 тысяч рублей, показав увеличение на 25%. В Санкт-Петербурге государственные служащие получают в среднем по 90 тысяч рублей, что на 3,7% больше показателей 2017 года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по данным Росстата, средняя зарплата федеральных государственных служащих в прошлом году составила около 126 тысяч рублей. Больше всех - по 240 тысяч получали сотрудники аппарата правительства.

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