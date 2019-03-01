Росстат подсчитал среднюю зарплату федеральных чиновников.

Средняя зарплата федеральных государственных служащих в прошлом году составила около 126 тысяч рублей. Такие данные опубликовал Росстат. Больше всех — по 240 тысяч получали сотрудники аппарата правительства.
С работниками Белого дома по доходам почти сравнялись служащие президентской администрации — там средняя зарплата составила 236,7 тысяч рублей. В Совете Федерации и Госдуме платили по 184 и 158,9 тысяч рублей соответственно.
Среди министерств и ведомств самыми высокооплачиваемыми оказались сотрудники МИД и МЧС — они получали по 151 и 145 тысяч в месяц. Самыми низкооплачиваемыми — работники Роснедр и Росархива, которым начисляли по 62,2 и 63,2 тысячи.
При оценке зарплат федеральных чиновников территориальные подразделения министерств и ведомств не учитывались, в ином случае средние цифры оказались бы значительно ниже.
Средняя зарплата по стране всех категорий работников за этот период составила, по данным Росстата, 43,3 тысячи рублей.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в прошлом году в российских семьях оставалось в среднем по в месяц 37 тысяч рублей "свободных денег", которые они могли тратить на отдых, путешествия, развлечения и сбережения.
Источник фото: pixabay. com
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