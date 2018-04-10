США готовят удар по госдолгу России

Конгресс США разработал проект закона о запрете проведения сделок с суверенными облигациями РФ.

В документе говорится, что запрет будет введен не позднее чем через 90 дней после даты введения санкций - с 6 апреля.

Согласно ему граждане США не смогут участвовать в сделках по покупке-продаже гособлигаций РФ или иным образом, которые выпущены через 180 дней после даты введения санкций.

Отметим, что суверенным долгом России являются облигации, выпущенные Центральным банком России, Российским фондом национального благосостояния, Минфином РФ или агентами, или аффилированными лицами любого такого учреждения со сроком погашения более 14 дней.ю

Также проект относит сюда новые соглашения о валютном свопе с Центральным банком России, Российским фондом национального благосостояния или Минфином, срок действия которого превышает 14 дней,и любой другой финансовый инструмент, продолжительность или срок погашения которого составляет более 14 дней.

Отметим, что проект закона также запрещает сделки по суверенным облигациям Сбербанка, банк "ВТБ", "Газпромбанка", "Банка Москвы", "Россельхозбанка", "Промсвязьбанка", "Внешэкономбанка".

"Правда.Ру" ранее сообщала, что

Согласно закону о санкциях в отношении России, министерство финансов США обязано в течение полугода рассмотреть вопрос о введении ограничений на вложения средств в российские облигации федерального займа (ОФЗ).

Напомним, 12 ноября глава Минфина США Стивен Мнучин заявил о расширении санкций в отношении России: "Мы абсолютно точно применяем санкции. Это то, на чем мы очень сосредоточены".

Россия сокращает свою инвестиционную позицию в американский госдолг. По данным министерства финансов США, в июне Россия держала у себя на балансе американского долга на 102,9 миллиардов долларов, а это почти на шесть миллиардов меньше, чем было в мае.

Таким образом, среди государств-держателей долговых бумаг США Россия спустилась на 14-ю строчку. В то же время Китай увеличил объем размещенных средств в гособлигациях США, купив бумаг на на 44,3 миллиарда долларов и таким образом выйдя на первое место.

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