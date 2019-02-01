Похититель Куинджи мечтал сдаться Путину

Укравший картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" злоумышленник заявил, что пошел на дерзкое преступление ради встречи с действующим президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
В этом похититель картины признался в разговоре с заместителем председателя московской Общественной наблюдательной комиссии Евой Меркачевой.
Ранее "Правда.Ру" подробно писала о том, что именно произошло в Третьяковской галерее. Двое мужчин просто-напросто подошли к картине, сняли ее со стены и унесли. Сообщалось о том, что хранили украденное злоумышленники на одной из заброшенных строек.
Предполагалось, что мужчины похитили драгоценную картину ради обогащения. Но все не так просто — один из них, Денис Чуприков, заявил, что пошел на кражу ради встречи с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Помогли совершить преступления ему, говорит Чуприков, навыки гипноза. Чуприков был уверен, что привлечет таким образом внимание президента России и тот, встретившись с вором, выслушает ряд его предложений по улучшению жизни в стране.
Денис Чуприков признался, что уже давно ищет встречи с Владимиром Путиным.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что та легкость, с которой мужчины умыкнули известную картину, принадлежащую одному из главных музеев страны, настораживает. Кому-то, возможно, выгодно содержать отечественное музейное хозяйство в беспорядке и хаосе.
Фото: пресс-служба правительства Российской Федерации
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