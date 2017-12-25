Завершено строительство всех военных объектов в Арктике

Минобороны России завершило масштабное строительство всех военных объектов в Арктике. Об этом заявил глава министерства Сергей Шойгу.

Фото: mil.ru

"За всю историю освоения Арктики такого количества объектов, в таком виде, в таком оснащении, с такими возможностями по энергосбережению, вооружению не строил никто, ни одно государство, — сообщил Шойгу.

В следующем году российские военные планируют оснастить два воинских формирования ПВО современным вооружением и техникой. Это будут зенитный ракетный комплекс малой дальности "Тор-М2".

Подразделения ПВО, действующие в условиях Арктики и Крайнего Севера, усилят зенитным ракетным комплексом малой дальности "Тор-М2ДТ", а подразделения ПВО общевойсковых соединений — ПЗРК "Верба".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что российские военные круглосуточно контролируют воздушное пространство над Арктикой, заявил начальник радиотехнических войск ВКС России генерал-майор Андрей Кобан.

По его словам, на архипелагах Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Новосибирские острова, Северная Земля, в районе Тикси, на острове Врангеля и мысе Шмидта развернуты подразделения радиотехнических войск, где работают комплексы, определяющие любые воздушные цели.

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