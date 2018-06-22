Путин назначил своим советником зятя Ельцина

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о назначении Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.

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Стоит отметить, что ранее (1997-1998) Юмашев трудился руководителем Администрации первого президента РФ Бориса Ельцина. Он сменил на посту Анатолия Чубайса. В 2000 году стал одним из учредителей Фонда Б. Н. Ельцина. В последнее время занимался предпринимательской деятельностью, связанной с созданием объектов недвижимости. Владеет 50% башни "Империя" в "Москва-Сити" и 49,58% управляющего деловым центром ОАО "СИТИ".

Кроме того, поясним, что супруга Юмашева — Татьяна Дьяченко — дочь Ельцина. А вот дочь Юмашева связала себя законным браком с миллиардером Олегом Дерипаской.

Также 22 июня Владимир Путин провел и другие перестановки. Так, Абубакар Эдельгериев назначен советником президента, Александр Манжосин — начальником управления главы страны по внешней политике, Михаил Казаринов — заместителем руководителя протокола лидера РФ, Андрей Ярин — начальником управления президента по внутренней политике, Юрий Свиридов — заместителем пресс-секретаря главы России, Инна Биленкина — начальником управления президента по научно-образовательной политике.

Кроме того, Михаил Казаринов получил должность заместителя руководителя протокола президента, Александр Харичев — начальника управления лидера страны по обеспечению деятельности Госсовета, Анна Куликова — главы управления протокола президент, Андрей Липов — руководителя управления лидера РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи, Андрей Чоботов — начальника управления президента по вопросам противодействия коррупции, Сергей Новиков — руководителя управления российского главы по общественным проектам, Михаила Брюханова — замглавы Россотрудничества, Андрей Цыбулин — главы управления пресс-службы и информации президента, Олег Говорун — начальника управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией, а Александр Симоненко — начальника экспертного управления президента

Стоит отметить, что свои посты сохранили Анна Кузнецова (уполномоченный по правам ребенка) и Александр Смирнов (глава управления президента по общественным связям и коммуникациям).