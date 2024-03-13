ЛДПР выступает за финансовую поддержку студентов

2:31 Your browser does not support the audio element. Россия Поволжье Казань

Проблема низких стипендий студентов в России уже долгое время остается актуальной, подтверждая свою релевантность год за годом. Вопрос о том, насколько достаточной является текущая минимальная стипендия и какие изменения можно ожидать в ближайшем будущем, остается открытым.

Фото: Пресс-служба ЛДПР by Андрис Матвеев

Многие политические лидеры, включая Владимира Жириновского, высказывали предложения о повышении стипендий до уровня, сопоставимого с минимальным размером оплаты труда (МРОТ). В 2011 году Жириновский предложил увеличить стипендию студентов до 80% от МРОТ.

На текущий момент студенты, обучающиеся за счет бюджета в дневной форме, получают стипендию, составляющую всего 9% или 25% от МРОТ, что является недостаточным уровнем финансовой поддержки. Исходя из этого, ЛДПР выступает за увеличение размера стипендий в несколько раз, предлагая выплачивать их не менее чем в 80% от МРОТ.

Однако законопроекты о повышении стипендий, в том числе инициированные ЛДПР, неоднократно отклонялись в Госдуме. За последние два десятилетия было внесено около десятка законопроектов на эту тему.

С начала 2000-х годов размер государственной академической стипендии для студентов значительно вырос, но все равно остается недостаточным для обеспечения базовых потребностей. Согласно данным Forbes, большинство студентов тратят в месяц значительно больше, чем размер стипендии, на основные нужды, такие как питание, транспорт и жилье.

Для решения этой проблемы ЛДПР предлагает установить размер стипендии не ниже МРОТ для студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров, обучающихся на очной форме.

Важность финансовой поддержки студентов подчеркивает и нынешний руководитель ЛДПР, Леонид Слуцкий. Он выражает уверенность в необходимости создания условий, которые позволят студентам сосредоточиться на учебе, не думая о финансовых заботах.

Помимо увеличения стипендий, ЛДПР также работает над законопроектом о поддержке студенческих семей, что станет особенно актуальным в контексте провозглашенного в России Года семьи. Предложения партии включают в себя дополнительные стипендии для молодых родителей и создание условий для совместного проживания в общежитиях.

Эти инициативы дают надежду на то, что в ближайшем будущем проблема недостаточной финансовой поддержки студентов будет решена.