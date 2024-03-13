Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лолита рассказала об общении с Ивлеевой и Собчак после "голой" вечеринки
Advanced: на Украине может произойти перелом из-за истощения ВСУ летом 2024 года
Российская молодежь все больше выбирает остаться на родине
Маск высказал свое мнение о контрнаступлении в Украине
Как помочь тонущей собаке
Певец Аль Бано заявил о желании приехать в Россию
Онуфриенко: защитить ЧФ от беспилотников помогут пулеметы
Как приготовить вкусно макароны пенне с курицей на сковороде
Блогерша Айза стала менее агрессивной после отказа от сладкого

ЛДПР выступает за финансовую поддержку студентов

2:31
Россия » Поволжье » Казань

Проблема низких стипендий студентов в России уже долгое время остается актуальной, подтверждая свою релевантность год за годом. Вопрос о том, насколько достаточной является текущая минимальная стипендия и какие изменения можно ожидать в ближайшем будущем, остается открытым.

ЛДПР выступает за финансовую поддержку студентов
Фото: Пресс-служба ЛДПР by Андрис Матвеев

Многие политические лидеры, включая Владимира Жириновского, высказывали предложения о повышении стипендий до уровня, сопоставимого с минимальным размером оплаты труда (МРОТ). В 2011 году Жириновский предложил увеличить стипендию студентов до 80% от МРОТ.

На текущий момент студенты, обучающиеся за счет бюджета в дневной форме, получают стипендию, составляющую всего 9% или 25% от МРОТ, что является недостаточным уровнем финансовой поддержки. Исходя из этого, ЛДПР выступает за увеличение размера стипендий в несколько раз, предлагая выплачивать их не менее чем в 80% от МРОТ.

Однако законопроекты о повышении стипендий, в том числе инициированные ЛДПР, неоднократно отклонялись в Госдуме. За последние два десятилетия было внесено около десятка законопроектов на эту тему.

С начала 2000-х годов размер государственной академической стипендии для студентов значительно вырос, но все равно остается недостаточным для обеспечения базовых потребностей. Согласно данным Forbes, большинство студентов тратят в месяц значительно больше, чем размер стипендии, на основные нужды, такие как питание, транспорт и жилье.

Для решения этой проблемы ЛДПР предлагает установить размер стипендии не ниже МРОТ для студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров, обучающихся на очной форме.

Важность финансовой поддержки студентов подчеркивает и нынешний руководитель ЛДПР, Леонид Слуцкий. Он выражает уверенность в необходимости создания условий, которые позволят студентам сосредоточиться на учебе, не думая о финансовых заботах.

Помимо увеличения стипендий, ЛДПР также работает над законопроектом о поддержке студенческих семей, что станет особенно актуальным в контексте провозглашенного в России Года семьи. Предложения партии включают в себя дополнительные стипендии для молодых родителей и создание условий для совместного проживания в общежитиях.

Эти инициативы дают надежду на то, что в ближайшем будущем проблема недостаточной финансовой поддержки студентов будет решена.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Невеста Романа Капаклы из "Дома-2" объявила о беременности: "Теперь моё сердце бьётся за двоих!"

Татьяна Мусульбес, невеста участника "Дома-2" Романа Капаклы, волнующе объявила в своих соцсетях о своей беременности.

Невеста Романа Капаклы из "Дома-2" ждёт ребёнка: "Мечтала об этом столько времени"
Россияне смогут въезжать в Европу без биометрического паспорта
ЕС открывает двери: россияне могут въезжать без биометрического паспорта
Валерия хотела выгнать Иосифа Пригожина из дома. Что стало причиной?
Власти Болгарии требуют от "ЛУКОЙЛа" вернуть скидку на нефть Urals для помощи детям
Доверия к Западу нет. Путин обозначил чёткие векторы российской политики Дмитрий Плотников Reuters: Россия разорит крупнейший депозитарий Евросоюза, если будут изъяты активы ЦБ РФ Любовь Степушова В США обратили внимание на активизацию бригады истребителей J-16 Китая Петр Ермилин
Можно остаться дома и отдохнуть: названы породы собак, которых совсем не нужно выгуливать
Сводка СВО: враг атакует границу России, дорога на Часов Яр открыта
Поспешишь — людей насмешишь: названы породы собак, которые ни при каких обстоятельствах нельзя заводить новичкам
Поспешишь — людей насмешишь: названы породы собак, которые ни при каких обстоятельствах нельзя заводить новичкам
Последние материалы
Алёна Водонаева раскритиковала блогера Косенко, который побывал на "Оскаре"
Охрана психологического здоровья геймеров: в России готовятся к маркировке компьютерных игр
GRL: ученые считают, что провалы грунта угрожают четверти населения Земли
Сцены, вырезанные из комедии "Служебный роман"
РИА Новости рассказало, как сотрудницы правоохранительных органов влюбляются в арестантов
Каким образом атака на нижегородский НПЗ повлияла на цены на бензин
Шакро Молодой или "Вор в законе №1" выходит на свободу по УДО
В Удмуртии осудят банду наркоторговцев
Новозеландские учёные нашли следы самых ранних землетрясений
Клава Кока пустилась в пляс, услышав свою песню в исполнении народного ансамбля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников