Обвиняемые во взрыве дома в Новосибирске отказываются признать вину

На судебном заседании по делу о взрыве дома №39 на Линейной улице в Новосибирске обвиняемые, известные как "лжегазовщики", заявили о своей невиновности.
Евгений Кавун заявил, что не признает свою вину, отметив, что не желает признавать чужую вину и утверждая, что уголовное дело построено на предположениях. Прокуратура требует взыскать с них почти 335 млн рублей, сумму, которая была израсходована на расселение жителей дома. Об этом сообщает atas.info.
Обвиняемые предположительно брали по 1700 рублей за "смену оборудования" и меняли его в трех квартирах несколько дней до трагедии, произошедшей 6 февраля 2023 года.
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