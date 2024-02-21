Юрий Гемпель, глава крымских немцев, считает необходимым прекратить действие договора "Об окончательном урегулировании в отношении Германии" от 1990 года. Об этом он рассказал в беседе с РИА "Новости".
По мнению Гемпеля, договор не выполняется на деле, следовательно, его стоит денонсировать. Глава общины утверждает, что эту позицию поддерживают все крымские немцы.
Гемпель также выразил сожаление, что положения 7-й статьи документа не были претворены в жизнь, а сама Германия не имеет суверенитета над собственной внешней и внутренней политикой. Крымские немцы обеспокоены поведением германских властей по отношению к России, и игнорированием со стороны Берлина указанного договора, сказал он.
Гемпель напомнил, что документ, одобренный, в том числе США, Францией и Великобританией, прописывал позицию, согласно которой наша страна и Германия переставали воспринимать друг друга в качестве врагов и собирались развивать отношения. Однако нынешние власти ФРГ попрали эти обещания, резюмировал Гемпель.
Накануне сообщалось, что Германия может запустить газопровод "Северный поток-2" из-за решения США остановить процесс утверждения новых контрактов на поставки СПГ. Подробнее об этом читайте в материале "Правды.ру".
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.