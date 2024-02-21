Юрий Гемпель обвинил Германию в неисполнении договора от 1990 года и призвал денонсировать документ

Глава крымских немцев призвал разорвать договор с Германией от 1990 года

1:21 Your browser does not support the audio element. Россия Юг Симферополь

Юрий Гемпель, глава крымских немцев, считает необходимым прекратить действие договора "Об окончательном урегулировании в отношении Германии" от 1990 года. Об этом он рассказал в беседе с РИА "Новости".

Фото: YouTube: Первый Крымский is licensed under Creative Commons CC BY

По мнению Гемпеля, договор не выполняется на деле, следовательно, его стоит денонсировать. Глава общины утверждает, что эту позицию поддерживают все крымские немцы.

Гемпель также выразил сожаление, что положения 7-й статьи документа не были претворены в жизнь, а сама Германия не имеет суверенитета над собственной внешней и внутренней политикой. Крымские немцы обеспокоены поведением германских властей по отношению к России, и игнорированием со стороны Берлина указанного договора, сказал он.

Гемпель напомнил, что документ, одобренный, в том числе США, Францией и Великобританией, прописывал позицию, согласно которой наша страна и Германия переставали воспринимать друг друга в качестве врагов и собирались развивать отношения. Однако нынешние власти ФРГ попрали эти обещания, резюмировал Гемпель.

Накануне сообщалось, что Германия может запустить газопровод "Северный поток-2" из-за решения США остановить процесс утверждения новых контрактов на поставки СПГ. Подробнее об этом читайте в материале "Правды.ру".