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Олег Артюков

Германия может запустить "Северный поток 2" из-за решений США

2:19
Экономика

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов считает, что решение властей США временно остановить процесс утверждения новых контрактов на поставки сжиженного природного газа (СПГ) за границу может оказать влияние на отношение Германии к проекту "Северный поток 2".

Германия может запустить "Северный поток 2" из-за решений США
Фото: commons.wikimedia.org Official website is licensed under Attribution 4.0 International

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности России поставлять газ в Европу через неповрежденную трубу "Северного потока 2". Но на данный момент Германия не даёт разрешения на её ввод в эксплуатацию.

В январе власти Соединённых Штатов приостановили выдачу разрешений на экспорт СПГ, объяснив это ситуацией в области климатических изменений.

Это решение оппоненты администрации Джо Байдена раскритиковали. Причём некоторые из критиков заявили, что Белый дом якобы сделал "подарок Путину".

Впрочем, про такие "подарки" говорится каждый раз, когда речь идёт о приостановке в США реализации тех или иных проектов в сфере добычи и транспортировки энергоресурсов.

По словам Николая Шульгинова, для запуска "Северного потока 2" необходимо получить согласие со стороны "другой стороны" и организовать соответствующие технические мероприятия.

Министр отметил, что всё будет зависеть от того, что "у них будет происходить". Николай Шульгинов полагает, что любые заявления, в том числе о лицензировании экспорта СПГ, могут привести к пониманию, что поставки сжиженного природного газа из США нестабильны и не гарантированы.

И возможно, это приведет к осознанию необходимости вернуться к рассмотрению проекта "Северный поток 2", считает министр.

Напомним, ранее стало известно, что в 2023 году государства Евросоюза резко нарастили поставки сжиженного природного газа из России. Особенно большой рост был отмечен в Испании и Бельгии. То есть в тех странах, у которых есть выход к морю.

Отметим, что на поставки природного газа из России в европейские страны какие-либо ограничения не вводились. Но это, скорее, формальность, поскольку такие поставки по трубопроводам за два года резко сократились.

Причём в значительной степени из-за действий в том числе и правительства Германии, которая ранее была одним из главных импортёров российских энергоресурсов.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы германия николай шульгинов
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