20-летнего морпеха Олега Кузнецова похоронили 27 июня 2022 года в его родном городе Челябинске, а в канун Дня защитника Отечества его матери передали орден Мужества, которым посмертно наградили её сына.
Олег с юных лет мечтал служить на флоте — после "срочной" он подписал контракт. В последний раз он поговорил с мамой 22 февраля 2022 года. Предупредил маму, что долго будет без связи, сказал, чтобы не волновалась.
Через полмесяца она узнала, что Олег погиб.
"Я даже не знаю, как и когда произошёл обмен. То ли выкупили, то ли обменяли, но мой сынок всё-таки вернулся домой. В цинковом гробу", — цитирует "Царьград" безутешную мать.
Он был бойцом 40-й отдельной Краснодарско-Харбинской бригады морпехоВ Краснознамённого Тихоокеанского флота.
Родные попросили солдат открыть "цинк", чтобы убедиться — Олег ли находится в гробу. На теле Кузнецова было пять штыковых ран, сломаны рёбра и челюсть. Тело сохранилось идеально и хоронили его в открытом гробу. Судя по ранам, герой был контужен, но сопротивлялся и в плен не сдался…
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