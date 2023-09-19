Нападений на бойцов СВО становится всё больше: на них открыли охоту в тылу

Нападений на участников специальной военной операции становится всё больше. На солдат армии России открыта настоящая охота в тылу.

Фото: Всероссийское казачье общество

Каждый преступник, избивающий участника спецоперации — потенциальный объект для вербовки Службы безопасности Украины.

Этот человек фактически предаёт Родину и помогает неприятелю. По сути, нападение на бойца, пришедшего с фронта — это диверсия, совершаемая против собственного народа и в угоду российским врагам, пишет "Царьград".

Издание отмечает, что и наказывать за это необходимо по всей строгости закона.

"Когда людей бьют именно за то, что они участники СВО, это совершенно за гранью. Мразей этих нужно наказать по всей строгости закона, а если кто-то из них возрастом не вышел, наказание должны понести родители, а их нужно лишить будущего в нашей стране", — высказался по этому поводу генерал Андрей Гурулёв.

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