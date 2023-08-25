В Петербурге продлены ограничения из-за коронавируса до конца 2023 года

1:37 Your browser does not support the audio element. Россия Северо-Запад Санкт-Петербург

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил действие ограничений, связанных с коронавирусом, до 31 декабря. Решение было опубликовано на веб-сайте местного правительства.

Фото: Mos.ru, CC BY 4.0

"В пункте 2.1 постановления [правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 N 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"] слова "По 31.08.2023" заменить словами "По 31.12.2023", — говорится в документе.

Постановление городского правительства, касающееся противодействия распространению коронавируса, вступило в силу в марте 2020 года и пересматривается в зависимости от эпидемической обстановки. Начиная с лета 2022 года, в Петербурге смягчены ограничения: рекомендуется ношение масок, не действуют ограничения на посещение общественных мест, а медицинские учреждения функционируют в штатном режиме.

По данным на 25 августа, за последнюю неделю в Санкт-Петербурге было зафиксировано 289 случаев COVID-19, госпитализировано 29 человек. Пять пациентов скончались, 222 человека выздоровели. Общее число жертв в городе с начала пандемии в 2020 году составило 37 869 человек.

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