Хуснуллин: Москва получит еще около 15 поездов для МЦД-3 и МЦД-4 до 2025 года

2:06 Your browser does not support the audio element. Россия Центр Москва

К календарному году 2025-го Москва планирует получить около 15 новых электропоездов для использования на московских центральных диаметрах (МЦД-3 и МЦД-4) с помощью инфраструктурного бюджетного кредита. Эта информация была объявлена в телеграм-канале вице-премьера Российской Федерации Марата Хуснуллина.

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

"До 2025 года благодаря ИБК (инфраструктурному бюджетному кредиту — прим. ТАСС) Москва получит еще порядка 15 поездов для МЦД-3 и МЦД-4", — говорится в сообщении.

Хуснуллин также подчеркнул, что семь поездов для МЦД-3 уже были приобретены, и еще 13 поездов будут введены в эксплуатацию до конца текущего года.

Государственная корпорация ВЭБ. РФ спонсировала поставку 31 нового электропоезда для новых линий Московских центральных диаметров. Общая стоимость этих поездов составляет 28,8 миллиарда рублей. ВЭБ уже не первый год активно участвует в программе обновления подвижного состава Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). В общей сложности, государственная корпорация обеспечила поставку 76 поездов, произведенных компанией "Трансмашхолдинг", для различных линий Московских центральных диаметров.

МЦД-3 представляет собой третью линию системы Московских центральных диаметров. Эта линия соединит Зеленоград и Раменское, общая протяженность маршрута составит 85 километров. Всего на линии будет 38 станций, из которых 14 предоставят возможность пересадок на метро, МЦК и пригородные железнодорожные направления.

С 17 августа, по указанию Президента Российской Федерации Владимира Путина, начнется движение по третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3).

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