В ижевских больницах проходят практику иностранные студенты

200 студентов медицинских вузов из нескольких государств мира в настоящее время проходят практику в шестой городской больнице Ижевска. Помощь медсёстрам оказывают сейчас будущие доктора из Ирана, Италии, Индии, Пакистана и Египта.

Фото: 100med.ru

Из заявления доцента кафедры общей хирургии Ижевской медицинской академии Галии Тихомировой следует, что численность студентов-иностранцев в вузе растёт ежегодно.

На практике студентов учат ставить внутривенные, внутримышечные и подкожные инъекции. Учащиеся вузов при этом впервые общаются с пациентами: в странах Запада такая практика отсутствует, сообщает udm-info.ru.

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