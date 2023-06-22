В Республике Хакасия прошёл сильный град размером с куриное яйцо.
Как сообщает newkhakasiya.online, сегодня в Таштыпском районе прошёл сильный град. Очевидцы делились фото и видео в социальных сетях. На кадрах можно заметить, что град был размером с куриное яйцо.
После непогоды у многих машин были остались побиты стёкла.
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