В Республике Хакасия выпал град размером с куриное яйцо

В Республике Хакасия прошёл сильный град размером с куриное яйцо.

Как сообщает newkhakasiya.online, сегодня в Таштыпском районе прошёл сильный град. Очевидцы делились фото и видео в социальных сетях. На кадрах можно заметить, что град был размером с куриное яйцо.

После непогоды у многих машин были остались побиты стёкла.

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