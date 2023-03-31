Зоозащитники борются с «концлагерем для собак» в Абакане: в приюте жестоко обращаются с животными

2:40 Your browser does not support the audio element. Россия

В Республике Хакасия прогремел скандал из-за жестокого обращения с собаками в приюте для животных в городе Абакан.

Как сообщает newkhakasiya.online, в течение последней недели в Абакане зоозащитники ведут активную борьбу с приютом для агрессивных животных. Волонтёрами было зафиксировано содержание собак в жестоких условиях. В частности, сотрудники приюта морят животных голодом и ограничивают в пространстве.

ЦРОК Хакасии 21 марта опубликовал видео, на котором видно, что в приюте по адресу улица Мира, 65 содержатся тощие, грязные и местами ободранные собаки. После это место зоозащитники назвали место содержания собак "концлагерем для животных".

После этих кадров зооволонтёры создали группу в VK "Хакасия: ужас в застенках Республиканского приюта", чтобы привлечь внимание к этой проблеме. В сообществе публикуют видео из приюта, а также очевидцы пишут об издевательствах над питомцами. Также в группе люди призывают помочь спасти собак.

Помимо привлечения внимания общественности активисты написали жалобы в несколько официальных инстанций. Так, было направлено обращение в Минсельхоз, прокуратуру, Госдуму, Генпрокуратуру, а также создана петиция на портале change.org.

Кроме того, как сообщает источник, активисты из "Animal Police Хакасия" ввели посменное дежурство у приюта, чтобы не допустить избавления от больных собак владельцами.

Спустя время волонтёры были допущены в приют для осмотра условий содержания питомцев. Так, 27 марта зооактивисты обнаружили в приюте многочисленные нарушения. Была зафиксирована нехватка поилок, корма и недоступность воды. Владелец приюта Максим Давыдкин не согласился с претензиями волонтёров, отметив, что везде разные правила содержания собак в зависимости от типа вольеров.

Также приют с проверкой 29 марта посетил начальник УКХТ Абакана Александр Дорохов. Вместе с ним должны были быть и сотрудники прокуратуры, однако они не явились на место осмотра. Дорохов заявил, что он осмотрел приют и всё письменно задокументировал. Результаты проверки будут направлены в прокуратуру.

В настоящее время ожидаются результаты проверки документации приюта в мэрии. После этого можно будет делать первые выводы.

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Абаканский приют для животных подвергнется прокурорской проверке