Кинолог рассказал, как помочь потерявшейся собаке: метается и заглядывает в глаза прохожим

1:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, объяснил, что делать с собакой, которая потерялась.

Кинолог отметил, что потерявшаяся собака выглядит испуганно. Он рассказал, как помочь четвероногому другу, отбившемуся от хозяев.

Голубев объяснил, что потерявшегося пса легко отличить от бездомного животного, так как у него есть ошейник или поводок. Такая собака, по словам специалиста, обычно метается по улице и заглядывает прохожим в глаза.

"Домашние собаки в большинстве своем обречены на гибель в условиях жизни на улице, потому что они не приспособлены к этим условиям", — цитирует слова кинолога Радио 1.

Ранее сообщалось, что в Таганроге построят приют для бездомных собак с раздевалками и душевыми.

Он посоветовал дождаться, когда собака пойдёт на контакт и постараться найти на ошейнике информацию о хозяевах. Кроме того, можно поискать клеймо на ухе или в паху. Не исключено также, что пёс может быть чипированным.

Клеймо, по словам Голубева, можно проверить сайте Российской кинологической федерации. Там есть информация о питомнике или клубе, где была куплена собака.

"Если есть чип — то в нём содержится информация о хозяине" — объяснил кинолог.

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