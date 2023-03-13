Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, объяснил, что делать с собакой, которая потерялась.
Кинолог отметил, что потерявшаяся собака выглядит испуганно. Он рассказал, как помочь четвероногому другу, отбившемуся от хозяев.
Голубев объяснил, что потерявшегося пса легко отличить от бездомного животного, так как у него есть ошейник или поводок. Такая собака, по словам специалиста, обычно метается по улице и заглядывает прохожим в глаза.
"Домашние собаки в большинстве своем обречены на гибель в условиях жизни на улице, потому что они не приспособлены к этим условиям", — цитирует слова кинолога Радио 1.
Ранее сообщалось, что в Таганроге построят приют для бездомных собак с раздевалками и душевыми.
Он посоветовал дождаться, когда собака пойдёт на контакт и постараться найти на ошейнике информацию о хозяевах. Кроме того, можно поискать клеймо на ухе или в паху. Не исключено также, что пёс может быть чипированным.
Клеймо, по словам Голубева, можно проверить сайте Российской кинологической федерации. Там есть информация о питомнике или клубе, где была куплена собака.
"Если есть чип — то в нём содержится информация о хозяине" — объяснил кинолог.
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