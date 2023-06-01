Льготные категории россиян получат право на скидку в 30-50% при оплате жилищно-коммунальных услуг, заявили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
По словам представителя министерства, это поможет сократить имеющуюся задолженность граждан страны за ЖКУ.
"Гражданин, получающий меру поддержки от государства, будет оплачивать услуги на 30-50% меньше их стоимости (в зависимости от льготной категории)", — пояснили в ведомстве изданию "Известия".
Подтверждать право на скидку будет именной электронный сертификат, зарегистрированный в госреестре, а поставщик услуги получит возмещение из бюджета.
В Минстрое уточнили, что новый порядок расчётов вступит в силу не ранее 2024 года и станет доступен для всех федеральных льготников.
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