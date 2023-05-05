Суд в Волгограде приговорил к лишению свободы похищавших коммунальные платежи мошенников

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Суд в Волгограде озвучил приговор участникам ОПГ, которую создал заместитель гендиректора ООО "ДонПолимер" Павел Волобуев. По информации правоохранителей, шесть злоумышленников крали деньги жильцов многоквартирных домов.

Фото: pixabay.com

Как сообщили в novostivolgograda.ru, всего мошенники получили 172,5 миллиона рублей. За дома отвечали управляющие компании ООО "Дом-Сервис", ООО "УК ЖЭУ-43", ООО "УК Стабильность", ООО "Райкомхоз" и ООО "УК Поскомхоз", отметили в СМИ.

По данным издания, четверо обвиняемых получили по пять лет лишения свободы. Мошенника Сергея Зайченко суд приговорил к 4,5 годам тюрьмы, а другого члена ОПГ Валерия Кулика — 1 году 7 месяцам заключения.

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