Мошенники чаще всего звонят россиянам в начале рабочей недели

0:28 Your browser does not support the audio element. Общество

Чаще всего россияне получают нежелательные звонки в рабочее время понедельника и вторника, особенно с 10:00 до 14:00. Об этом говорит статистика определителя номера "Яндекса".

Фото: kod.ru

По данным сервиса, количество звонков, которые были идентифицированы как потенциально мошеннические в апреле 2023 года, увеличилось на 13,6% по сравнению с январем, передает РИА "Новости".

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