Ситуация с водопроводными и канализационными трубами на территории республики Хакасии усугубляется с каждым годом. На данный момент известно, что число аварий теплосети увеличилось вдвое. Показатель повреждений водоснабжения увеличился на 24%, канализационной системы — на 40%.
Информационный портал newkhakasiya. online осведомляет читателей о нынешнем состоянии региональных коллекторов:
На данный момент известно, что в общей сложности власти отремонтировали менее 10% повреждённых сетей, что не доставляет удобств жителям Хакасии.
Более того, трубопроводные проблемы не мешают поднимать цены на ЖКХ. Так, тариф за 2022 год подорожал на 12%. Показатель ни разу не снижался за последние 10 лет.
Напомним, что в 2022 году в республике из 599 км установленных тепловых и паровых сетей сгнили 247 километров, было заменено лишь 11,6 километра труб, что составляет только 5% от всего объёма ремонта.
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