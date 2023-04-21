Эксперт в сфере ЖКХ назвала эффективные способы экономии на "коммуналке"

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

Многие из популярных "лайфхаков" по экономии на платежах ЖКХ являются укоренившими мифами, заявила эксперт в области ЖКХ Евгения Юнисова в интервью изданию iReactor.

К ним, например, относится совет стирать ночью. Уловка не уменьшит стоимость воды, а электроэнергия будет дешевле только в случае установки трёхтарифного счётчика.

Вместо этого, посоветовала Юнисова, устаревшую бытовую технику стоит заменить на новую, энергосберегающую.

"Новые бытовые приборы потребляют гораздо меньше энергии. Поэтому, чем использовать бабушкин холодильник, проще обновить технику", — добавила специалист.

Но главный способ сэкономить электричество, отметила эксперт, начать пользоваться энергосберегающими лампочками. Это позволит уменьшить счета от поставщика в шесть-десять раз.

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