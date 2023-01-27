Жители Омска пожаловались на рекламу, замаскированную под квитанции за коммуналку

Жители Омска стали находить в своих почтовых ящиках рекламные буклеты, которые выглядят точь-в-точь как квитанции на оплату коммунальных услуг.

Как пишет gorod55.ru, таким сомнительным образом рекламирует свои услуги компания, которая занимается поверкой счетчиков.

В листовках строго напоминается о необходимости пройти поверку счётчиков, без которой они будут считаться непригодными для учета водопотребления. В остальном буклеты выглядят ровным счётом как стандартные квитанции.

Жители Омска считают использование подобной рекламы нечестной и вводящей в заблуждение простых потребителей.

"Я, конечно, разглядел. Но вот бабушки и дедушки могут не понять, позвонить, им услуги навяжут свои. И бумага даже как на квитанциях. Не понятно, почему вообще нам такая реклама приходит. Наш дом общежитием считается, у нас вообще индивидуальных счетчиков нет, только общие", — рассказал омич Дмитрий Плешков.

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