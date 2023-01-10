В Татарстане усомнились в правильности начисления оплаты за коммунальные услуги

Руководитель татарстанского Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Михаил Застела заявил, что по его мнению плата за водоснабжение в регионе завышена, пишет inkazan.ru.

По словам специалиста, ранее было решено за три года улучшить состояние коммунальных сетей и тарифы проиндексировали. После этого через полгода на ремонт сетей начали собирать средства.

Получается, что в первом случае поступили неправильно, и повышать тарифы на воду не следовало, добавил собеседник издания.

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