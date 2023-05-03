Сенатор Кожин пообещал, что в России кратно усилят борьбу с вражескими беспилотниками

1:04 Your browser does not support the audio element. Россия

Россия обладает необходимыми средствами для того, чтобы усилить борьбу с украинскими беспилотниками и повысить безопасность страны. Об этом заявил сенатор Совета Федерации Владимир Кожин.

Фото: Росгвардия

В ночь на 3 мая Кремль был подвергнут атакам беспилотников. В Администрации президента сообщили о том, что таким образом была совершена попытка покушения на жизнь лидера страны. Ударные аппараты были выведены из строя с применением средств радиолокационной борьбы.

Владимир Кожин считает, что беспилотники представляют одну из самых главных проблем в ходе нынешней СВО. Эта угроза будет постоянно расти, поэтому Россия должна принимать всё более адекватные меры противодействия беспилотникам. Кожин уверяет, что такие возможности у страны есть, и они будут усиливаться кратно.

В самом Киеве заявили, что непричастны к организации атаки беспилотников на Кремль. В Государственной Думе эту позицию Украины назвали "жалким лепетом".

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