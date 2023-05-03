Рогов потребовал ударить по "трём адресам в Киеве" в ответ на атаку украинских БПЛА по Кремлю

1:24 Your browser does not support the audio element. Мир

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов считает, что после атаки украинских беспилотников на Кремль Москва должна ответить соответственно, ударив в ответ по трём всем известным адресам в Киеве.

Фото: https://t.me/mardanaka/13856

Для более ясного понимания целей председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" назвал все эти три киевских адреса.

"Пора нанести сокрушительные ответные удары по трем адрес в Киеве. Это улица Банковая, 11, где находится администрация президента Украины, улица Владимирская, 33 — офис СБУ и улица Электриков, 33 — офис Главного управления разведки Минобороны", — сказал Рогов в разговоре с РИА Новости.

Рогов отметил, что Киеву необходимо дать почувствовать серьёзный настрой России. Он уверен, что администрация президента Владимира Зеленского осознает масштабы и неподдельность угрозы происходящего, только увидев "развалины зданий офиса президента Украины, СБУ и ГУР".

Рогов подчеркнул, что нанесение такого удара имело бы символическое значение, и дало бы понять Киеву, что наказание за его поступки неотвратимо. Кроме того, такой жёсткий ответ предотвратит новые теракты в отношении РФ, уверен член администрации Запорожской области.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.