В Хабаровском крае зафиксированы случаи отравления псевдо-черемшой

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В Хабаровском крае зафиксированы случаи отравления после употребления псевдо-черемши, приобретённой на стихийных ранках.

Как сообщает transsibinfo.com, в хабаровские больницы были госпитализированы уже три жителя краевого центра. У всех диагностировано отравление на фоне употребления продукции, купленной на рынке.

Отмечается, что граждане нередко покупают весной дикоросы на стихийных рынках. Однако как многие покупатели, так и продавцы не могут отличить настоящую черемшу от ядовитой чемерицы из-за внешнего сходства между ними.

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