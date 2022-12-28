В Хабаровском крае незаконно оплодотворяли красную икру

В Хабаровском крае искусственный интеллект вывел на чистую воду подпольных оплодотворителей икры.

Предприятие накажут штрафом и заставят переоформить ветеринарные документы.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как проверить икру на натуральность и выбрать качественный продукт.

Как сообщает transsibinfo.com, сотрудники Россельхознадзора с помощью сведений, полученных с помощью искусственного интеллекта, нашли нарушение в ФГИС "Меркурий". Организация не имела производственного ветеринарного сертификата на оплодотворенную икра кеты. По этой причине количество произведённой икры не совпадало с учтённым.

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