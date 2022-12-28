В Хабаровском крае искусственный интеллект вывел на чистую воду подпольных оплодотворителей икры.
Предприятие накажут штрафом и заставят переоформить ветеринарные документы.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как проверить икру на натуральность и выбрать качественный продукт.
Как сообщает transsibinfo.com, сотрудники Россельхознадзора с помощью сведений, полученных с помощью искусственного интеллекта, нашли нарушение в ФГИС "Меркурий". Организация не имела производственного ветеринарного сертификата на оплодотворенную икра кеты. По этой причине количество произведённой икры не совпадало с учтённым.
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В Сети появилось видео, снятое с украинского беспилотника, на котором российский солдат подрывает себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен.